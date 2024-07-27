Провалившееся контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) летом-осенью 2023 года было «дебильным» из-за неправильного плана и «дружественного огня». Об этом в интервью «Украинской правде» заявил начальник штаба полка «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Богдан Кротевич.

«Да, дебильный контрнаступ», — утверждает Кротевич.

В качестве аргумента своей оценке он заявил, что план атаковать в местности, где российские войска построили пять линий обороны, изначально был неправильным. А когда некоторые бригады ВСУ, например 47-я, успевали прорваться — то, по словам Кротевича, их часто накрывали артиллерийским огнем свои же союзники.

Кротевич также выразил опасение, что российские аналитики «смогут выучить украинский язык» и начнут понимать, где слабые места обороны ВСУ — а ему за это интервью может грозить тюрьма.

До этого бойцы «Азова» отказались выполнять приказ главнокомандующего украинской армии Александра Сырского по удержанию Часова Яра.

Ранее у Часова Яра ВС РФ ликвидировали элитный отряд ВСУ.