Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Азове» заявили о «дебильности» прошлогоднего наступления ВСУ в Запорожье

Начштаба «Азова» заявил, что контрнаступление ВСУ в 2023 году было «дебильным»

close
100%
Канал специального назначения' class="item-image" >
Телеграм-канал Канал специального назначения

Провалившееся контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) летом-осенью 2023 года было «дебильным» из-за неправильного плана и «дружественного огня». Об этом в интервью «Украинской правде» заявил начальник штаба полка «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Богдан Кротевич.

«Да, дебильный контрнаступ», — утверждает Кротевич.

В качестве аргумента своей оценке он заявил, что план атаковать в местности, где российские войска построили пять линий обороны, изначально был неправильным. А когда некоторые бригады ВСУ, например 47-я, успевали прорваться — то, по словам Кротевича, их часто накрывали артиллерийским огнем свои же союзники.

Кротевич также выразил опасение, что российские аналитики «смогут выучить украинский язык» и начнут понимать, где слабые места обороны ВСУ — а ему за это интервью может грозить тюрьма.

До этого бойцы «Азова» отказались выполнять приказ главнокомандующего украинской армии Александра Сырского по удержанию Часова Яра.

Ранее у Часова Яра ВС РФ ликвидировали элитный отряд ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами