Следствие по делу о подрыве путей под Рязанью продлили

Суд продлил следственные действия по делу подрыве железнодорожных путей под Рязанью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.

«Срок предварительного следствия по уголовному делу неоднократно продлевался, последний раз продлен 08 июля 2024 года первым заместителем Председателя Следственного комитета Российской Федерации до 15 месяцев 00 суток, то есть до 24 октября 2024 года», — указано в решении суда.

Причиной продления суда называется необходимость в проведении дополнительных судебных экспертиз, которые позволят дать окончательную правовую оценку.

До этого обвиняемому в подрыве железной дороги под Рязанью Руслану Сидики предъявили обвинение в прохождении обучения террористической деятельности.

Российские силовики задержали Сидики в его квартире в Рязани в 2023 году, где, как утверждают в спецслужбах, он ожидал схему радиодетонатора от СБУ.

Ранее Калининградец попал в колонию за попытку вступить в ВСУ.