В Кривом Роге на Украине произошел взрыв

В Кривом Роге в Днепропетровской области на юго-востоке Украины произошел взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина.

Каких-либо подробностей издание не приводит.

В Днепропетровской области действует воздушная тревога.

До этого глава областной военной администрации (ОВА) Днепропетровской области Сергей Лысак сообщал, что в Никопольском районе были повреждены объекты инфраструктуры. При этом он не уточнил тип и количество инфраструктурных объектов.

Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в городе на 15 минут объявлялась воздушная тревога.

26 июля глава военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус сообщал, что в регионе была объявлена воздушная тревога.

Ночью 26 июля в Черниговской области и нескольких других регионах Украины была объявлена воздушная тревога, которая затем была отменена.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.