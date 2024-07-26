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ВС РФ сбили беспилотник над Брянской областью

Богомаз: силы ПВО сбили беспилотник над Брянской областью

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Inna Varenytsia/REUTERS

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении украинского беспилотника в небе над регионом.

По словам Богомаза, беспилотник перехватили и уничтожили силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ.

«Над Навлинским районом перехвачен и уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — поделился губернатор.

Он добавил, что пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.

До этого Богомаз сообщал об уничтожении беспилотника над Погарским районом Брянской области.

Также накануне Вооруженные силы Украины обстреляли административный центр Суземского района поселок Суземки в Брянской области. По словам Богомаза, пострадавших нет, однако было нарушено энергоснабжение.

Атаки БПЛА на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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