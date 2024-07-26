Британский эксперт назвал сроки начала переговоров по Украине

Переговоры по урегулированию украинского конфликта могут начаться в ближайшие несколько месяцев. Такое мнение высказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

По его словам, Запад находится в «полном параличе» из-за неспособности лидеров стран Евросоюза изменить свою позицию по Украине с учетом ситуации на фронте. В связи с этим, считает аналитик, есть реальный шанс, что в течение следующих нескольких месяцев европейцы окажутся в безвыходном положении, в том числе из-за новых политических реалий США.

»(Либо американцы и русские, либо русские и украинцы (в этот момент. — Прим. «Газеты.Ru») начнут мирные переговоры», — добавил Меркурис.

Он отметил, что в Киеве уже осознали неминуемость поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отчаянно ищут выход из ситуации. Эксперт добавил, что Украина рано или поздно пойдет на уступки, чтобы урегулировать конфликт.

До этого Меркурис сообщил, что главком ВСУ Александр Сырский «начинает понимать», что российскую армию со всем ее вооружением и оснащением «не удастся остановить».

Ранее в офисе Зеленского выступили против мирного соглашения с Россией.