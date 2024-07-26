Стало известно, сколько атак ВСУ отразила группировка «Север» за неделю

Подразделения группировки российских войск «Север» в период с 20 по 26 июля отразили 21 атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что за минувшую неделю бойцы «Севера» нанесли поражение формированиям двух механизированных и одной штурмовой бригад украинских войск. Также под удары попали живая сила и техника трех бригад территориальной обороны, двух бригад морской пехоты, одной мотопехотной бригады и одного соединения Национальной гвардии Украины.

«Отражена 21 контратака противника. Потери ВСУ составили до 1 385 военнослужащих», — говорится в заявлении.

Кроме того, украинские войска лишились 24 автомобилей и пяти боевых машин пехоты Bradley. Последние в зону конфликта поставили США.

Вместе с этим военные Вооруженных сил РФ вывели из строя 23 орудия полевой артиллерии и две пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) RAK-SA-12, произведенной в Хорватии. Более того, российским бойцам удалось уничтожить три склада с боеприпасами ВСУ.

Ранее солдаты ВС РФ взяли в плен семерых украинских военных на Авдеевском направлении.