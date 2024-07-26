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Пентагон признал, что занимался дискредитацией китайской вакцины

Reuters: Пентагон признал, что занимался дискредитацией вакцины КНР от COVID-19

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Shutterstock

Министерство обороны США признало, что занималось дискредитацией на Филиппинах китайской вакцины от коронавируса Sinovac. Об этом сообщает Reuters.

«Это правда, что [минобороны США] распространяло среди филиппинцев сообщения, ставившие под сомнение безопасность и эффективность Sinovac», — говорится в правительственном документе.

В тексте отмечается, что Пентагон признал, что допустил некоторые ошибки в распространении информации о коронавирусе.

Также подчеркивается, что Вашингтон позднее признал, что кампания по дискредитации вакцин не соответствует приоритетам США.

До этого официальный представитель министерства обороны США Лиза Лоуренс в письменном комментарии для ТАСС не стала опровергать сообщение агентства Reuters о проведении американскими военными кампании по дискредитации китайских вакцин от COVID-19 и заявила, что Пентагон противодействует КНР в информационном пространстве.

Ранее в России прокомментировали данные об информационной кампании США против вакцин.

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