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В Харьковской области заметили большое количество французских наемников

Ганчев: в Харьковскую область начали активно прибывать французские наемники

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Французские наемники в последнее время начали в большом количестве прибывать на территорию Харьковской области для участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, передает ТАСС.

По словам чиновника, в настоящее время общее количество находящихся на Украине иностранных наемников неизвестно. В то же время он подчеркнул, что к ВСУ присоединяются люди из достаточно большого числа стран.

«За последнее время могу отметить, что по той информации, которая к нам поступала, большое количество наемников прибыло именно из Франции. Но также фиксируется прибывание иностранного контингента и из других стран — Польши, Британии и США», — сказал Ганчев.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области добавил, что время от времени российские солдаты ликвидируют иностранных наемников вместе с бойцами ВСУ.

26 июля хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») обнародовала данные более 3 200 иностранных наемников, принимающих участие в конфликте на стороне Украины. В их числе участник Олимпийских игр 2014 года от Латвии и бывший сотрудник полиции США.

Ранее военный обозреватель рассказал, какие задачи выполняют иностранные наемники на Украине.

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