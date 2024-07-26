Фигуранты дела экс-замминистра обороны не признают свою вину

Трое фигурантов дела бывшего замминистра обороны России Дмитрия Булгакова не признают свою вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Обвиняемые считают, что доводы следствия голословны и не обоснованы, документально не подтверждены», — говорится в материале.

До этого стало известно, что Булгаков проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу, по которому ранее были арестованы еще трое человек.

26 июля Дмитрия Булгакова задержали по уголовному делу коррупционной направленности. Из заявления следует, что в задержании экс-чиновника принимали участие сотрудники ФСБ и министерства внутренних дел. Им содействовали представители Следственного комитета РФ.

Во время работы в министерстве обороны Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение армии. В сентябре 2022 года он покинул ведомство в связи с переходом на другую работу.

Ранее сообщалось, что у Булгакова была 200-метровая квартира и 600-метровый дом.