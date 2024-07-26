В США встревожились из-за появления бомбардировщиков РФ и КНР у Аляски

Министерство обороны США встревожено информацией о патрулировании российских и китайских бомбардировщиков у берегов Аляски. Об этом заявил глава американского военного ведомства Ллойд Остин, пишет Associated Press.

В материале подчеркивается, что на текущей неделе военные самолеты КНР впервые пролетели в пределах опознавательной зоны систем противовоздушной обороны (ПВО) Аляски. Также это был первый случай, когда китайские и российские воздушные суда взлетели с одной и той же авиабазы на северо-востоке РФ.

«Эти отношения [Москвы и Пекина] вызывают у нас постоянное беспокойство», — сказал шеф Пентагона.

25 июля Минобороны РФ сообщило, что российские стратегические ракетоносцы Ту-95мс и китайские бомбардировщики провели совместное патрулирование над акваториями Берингова и Чукотского морей. Кроме того, самолеты пролетели над северной частью Тихого океана.

По информации ведомства, полет длился более пяти часов. На некоторых участках пути группу воздушных судов из РФ и КНР сопровождали истребители других стран, уточнили в министерстве.

Ранее американские журналисты узнали о маневрах подводных лодок РФ у берегов Великобритании.