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Названо число солдат ВСУ, ликвидированных группировкой «Центр» за неделю

Минобороны РФ: бойцы «Центра» за неделю ликвидировали до 2 525 украинских солдат

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Бойцы группировки российских войск «Центр» в период с 20 по 26 июля уничтожили до 2 525 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальной сводке министерства обороны РФ.

По информации ведомства, за минувшую неделю военные «Центра» отразили 42 атаки украинских штурмовых групп. Кроме того, бойцы Вооруженных сил РФ нанесли поражение живой силе и технике восьми соединений и двух бригад территориальной обороны ВСУ. Также под удары попали члены бригады «Лють», входящей в состав Национальной полиции Украины.

«На данном направлении потери противника составили до 2 525 военнослужащих, пять танков, в том числе два Abrams производства США», — говорится в сводке.

Более того, украинские войска лишились 10 боевых бронированных машин и 30 орудий полевой артиллерий. Вместе с ними военные ВС РФ вывели из строя 24 автомобиля и уничтожили девять полевых складов с боеприпасами ВСУ.

25 июля Минобороны РФ заявило, что группировка «Центр» уничтожила танк Abrams в ходе боевых действий на территории Донецкой народной республики (ДНР). Тогда же были ликвидированы гаубица «Мста-Б» и пушка МТ-12 «Рапира».

Ранее в РФ рассказали о снарядах, позволяющих «одним щелчком» уничтожать украинские и западные танки.

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