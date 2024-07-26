На протяжении последней недели Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери в количестве 13 825 военнослужащих. Об этом говорится в недельном отчете министерства обороны России.

Самый большой ущерб украинская армия понесла в столкновениях с подразделениями российских группировок «Запад» и «Юг», где потери составили 3640 и 4640 бойцов соответственно.

Согласно отчету министерства, еще 5545 военнослужащих ВСУ были потеряны в зонах ответственности войсковых группировок «Север», «Центр», «Восток» и «Днепр».

В оборонном ведомстве отметили, что в течение недели на линии боевого соприкосновения в плен сдались 63 украинских военных.

В министерстве отметили, что с момента начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожено: 630 самолетов, 278 вертолетов, 28464 беспилотных летательных аппарата, 556 зенитных ракетных комплексов, 16684 танка и других бронированных машин, 1390 реактивных систем залпового огня, 12416 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 24086 единиц военной автомобильной техники.

Накануне в Минобороны РФ назвали совокупные потери ВСУ за сутки.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.