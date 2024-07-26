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Стало известно, сколько человек посещают раздел для военнослужащих на «Госуслугах»

Ежедневно 275 тысяч человек посещают раздел для военнослужащих на «Госуслугах»

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РИА Новости

Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева заявила, что раздел портала «Госуслуг», который содержит информацию о мерах поддержки военнослужащих, ежедневно посещает около 275 тысяч человек. Ее слова приводит ТАСС.

«Для действующих военнослужащих и членов их семей предусмотрен отдельный раздел с описанием мер социальной поддержки службы по контракту», — рассказала она.

По ее словам, ежедневная аудитория просмотра раздела для ветеранов боевых действий составляет 5 тысяч уникальных пользователей, а раздела для военнослужащих — 275 тысяч человек.

Цивилева отметила, что на портале госуслуг размещено более 4 800 мер социальной поддержки.

До этого она рассказала, что центр протезирования и реабилитации открыли в Белгороде — это первый региональный такой центр в России. По словам замминистра обороны, центр в Белгороде рассчитан на прием до 500 человек в год. Цивилева заявила, что подобные центры вскоре будут открыты в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Омске.

Ранее сообщалось, что ветераны СВО и их семьи смогут бесплатно посещать музеи и театры.

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