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США проинформировали Иран о готовности вернуться к ядерной сделке

Al-Jarida: США заявили о готовности вернуться к ядерной сделке с Ираном

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Американские власти проинформировали Иран о готовности Белого дома вернуться к переговорам по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщила газета Al-Jarida.

Источник в Высшем совете национальной безопасности Исламской Республики сообщил журналистам издания, что 23 июля американская сторона заявила о своей готовности вести переговоры о быстром возврате к этому вопросу при условии внесения в план «незначительных поправок».

В начале июня Россия, Китай и Иран призвали западные страны восстановить ядерную сделку. Об этом было сказано в совместном заявлении трех стран. В документе подчеркивается, что положения СВПД по-прежнему имеют силу, и полная реализация ядерной сделки могла бы снять большинство вопросов о мирной ядерной программе Ирана и работала бы в качестве инструмента по уменьшению напряженности.

Ранее российский дипломат заявил, что Запад открыл путь к кризису на Ближнем Востоке.

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