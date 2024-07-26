В российском городе забыли вырыть могилу для участника спецоперации

В Тольятти в Самарской области забыли вырыть на кладбище могилу для участника спецоперации на Украине. Об этом сообщает 63.ru.

По информации издания, в один день в городе проходили похороны троих военнослужащих. После церемонии прощания выяснилось, что на кладбище были подготовлены только две могилы.

Одна из родственниц военного заявила, что на кладбище она увидела три гроба, но только две могилы.

«Со всеми почестями похоронили двух бойцов, но не нашего Алексея. Вы представьте себе состояние матери, которая переживает боль утраты сына, защитника Отечества. На ее глазах хоронят одного бойца, второго. А про ее сына забыли», — сказала она.

Когда близкие потребовали объяснений от работника МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг», тот оправдался, что якобы произошло недопонимание и из-за этого вышла накладка.

За сложившуюся ситуацию извиняться пришлось мэру города Николаю Ренцу, который заявил, что в Тольятти «никогда не было ничего подобного».

«Мы старались и стараемся организовать прощания с нашими героями достойно, уважительно, со всеми воинскими почестями. Мне очень больно за такую вопиющую ситуацию. Подобное больше не повторится», — сказал глава города, подчеркнув, что виновного уволят.

Ранее стало известно, что участник СВО, чью могилу разрыли на Кубани, мобилизовался по липовой повестке.