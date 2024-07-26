На Балтику доставлен корабль «Виктор Великий»

Из Зеленодольска на Балтику был доставлен патрульный корабль «Виктор Великий» проекта 22160. Об этом со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщает ТАСС.

«Его достройка и испытания будут вестись на внешней сдаточной базе Зеленодольского судостроительного завода (входит в корпорацию «Ак Барс»)», — говорится в сообщении.

По данным источника, корабль доставили в Санкт-Петербург внутренними водными путями. В качестве внешней сдаточной базы, вероятно, будет использоваться один из заводов Петербурга. Однако источник при этом не уточнил его название.

ТАСС также отмечает, что не располагает официальным подтверждением полученной информации.

Корабль «Виктор Великий» заложили на Зеленодольском судостроительном заводе в ноябре 2016 года. В мае текущего года судно спустили на воду.

Планируется, что после завершения всех необходимых испытаний корабль «Виктор Великий» войдет в состав Черноморского флота. Известно, что патрульные корабли такого типа, как правило, оснащены пулеметами, гранатометами и артиллерийской установкой АК-176МА. Кроме того, эти суда также могут перевозить контейнерный комплекс с крылатыми ракетами.

Ранее США передали Украине патрульные катера.