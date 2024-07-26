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В ДНР на одном из направлений активизировались боевые действия

ТАСС: вдоль ж/д ветки на Покровском направлении в ДНР активизировались бои

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вдоль железнодорожной ветки на Покровском направлении в Донецкой народной республике активизировались боевые действия. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах региона.

«Да, по сути, сейчас боевые действия наиболее сконцентрированы в районе ж/д ветки на Покровском направлении», — рассказал источник.

По его словам, для украинской группировки ситуация на этом участке фронта продолжает ухудшаться.

21 июля в Минобороны РФ рассказали, что процесс освобождения Красногоровки (город в Марьинской городской общине Покровского района ДНР) идет к завершению. По его словам, завершить операцию сложно из-за большой плотности мирного населения.

Незадолго до этого бойцы ВС РФ эвакуировали мирных жителей из-под завалов в Красногоровке. Местные рассказали, что их дом атаковали около 30 беспилотников, в результате чего рухнул весь подъезд, с первого по третий этажи.

Ранее постпред России при ООН призвал Украину поторопиться с переговорами.

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