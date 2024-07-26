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Минобороны опубликовало кадры уничтожения склада ВСУ в Краматорске

МО РФ: расчет ОТРК «Искандер-М» уничтожил склад ВСУ в Краматорске

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» ВС РФ нанес ракетный удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения 56-й отдельной мотопехотной бригады украинских войск в промзоне Краматорска. Об этом сообщило Минобороны России.

Согласно сообщению ведомства, удар также был нанесен по месту скрытого хранения артиллерийского вооружения и бронетанковой техники.

В результате атаки украинские войска потеряли пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, пять единиц РСЗО «Град», пять танков и до 10 боевых бронированных машин.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что в ночь на 26 июля российские военные нанесли удар по складу Вооруженных сил Украины в Краматорске Донецкой области, где в числе прочего хранились дальнобойные ракеты. Украинские СМИ, в свою очередь, сообщали о взрывах в Краматорске и Запорожье. Отмечалось, что в Краматорске после взрыва начался сильный пожар.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил об улучшении тактического положения российских войск под Купянском.

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Операция на Украине
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