Подполье сообщило, что в результате удара в Нежине ранены иностранные наемники

Российские военные ударили по пункту дислокации личного состава украинской армии в городе Нежин Черниговской области, среди пострадавших есть до десятка иностранных наемников. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, взрывы в Нежине произошли в 01:15. Лебедев заявил, что удар был нанесен по общежитию, которое использовалось артиллеристами ВСУ в качестве пункта дислокации.

По информации Лебедева, после удара туда направились более десятка скорых. Подпольщик отметил, что пострадали до десяти иностранных наемников.

До этого глава военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус заявил, что в Нежине в результате взрывов поврежден инфраструктурный объект.

Сегодня ночью в Черниговской области и нескольких других регионах Украины была объявлена воздушная тревога, которая затем была отменена.

Лебедев также заявил, что удар был нанесен по складу украинских войск в Краматорске Донецкой области, где в том числе хранились дальнобойные ракеты. Также могла быть уничтожена одна установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В ночь на 26 июля украинские СМИ сообщали о взрывах в Краматорске и Запорожье. Отмечалось, что в Краматорске после взрыва начался сильный пожар.

Ранее подполье сообщило о мощной детонации под Харьковом.