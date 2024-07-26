Военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил РИА Новости, что в одно из подразделений ВСУ в Харьковской области прибыли десять небоеготовых единиц западной бронетехники.

«В одно из подразделений вооруженных формирований Украины, выполняющее задачи на ЛБС (линия боевого соприкосновения. — «Газета.Ru») в районе Липцов, на тралах была поставлена западная бронетехника в количестве 10 единиц», — сказал он.

По его словам, во время приема техники специалисты выяснили, что ее поставили с места консервации и не привели в боевое состояние.

Эксперт пояснил, что у техники отсутствуют индивидуальные комплекты ЗИП (запасных частей, инструмента и приспособлений), а также охлаждающие и смазывающие жидкости.

До этого оператор «Ланцета» группировки войск «Север» с позывным «Еж» рассказал, что в Харьковской области ВСУ все меньше использует советские экземпляры техники, пользуясь преимущественно техникой НАТО и продукцией ВПК Украины.

В июне Марочко заявил, что НАТО готовит ударные группировки Вооруженных сил Украины в Харьковской области для организации контрнаступления.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.