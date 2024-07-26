Япония и США хотят увеличить производство ракет для Patriot

Токио и Вашингтон в рамках запланированной на 28 июля встречи глав МИД и министерств обороны согласуют курс на повышение объемов производства ракет для систем ПРО Patriot PAC-3 в Японии для последующего их экспорта в США. Об этом сообщает Yomiuri Shimbun со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что в рамках встречи стороны планируют обсудить возможность производства ракет AMRAAM в Японии по лицензии США, чтобы затем использовать их внутри страны или направить на экспорт в США.

До этого стало известно, что США не могут увеличить производство ракет Patriot на заводах в Японии из-за нехватки производимых компанией Boeing деталей.

Накануне министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявлял, что Токио согласится передать по лицензии США зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, только если ему дадут документальные подтверждения, что технологии не попадут ни в какие другие страны, в том числе на Украину.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву необходимо 25 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot для защиты воздушного пространства страны.

Ранее новым системам Patriot предрекли печальную судьбу на Украине.