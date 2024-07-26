Комбат 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Ширшин подверг критике украинских генералов за неоправданные потери под Прогрессом — поселком к западу от Очеретино, который недавно был освобожден российскими войсками в ходе наступательной операции. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала hromadske.

«Из-за того, что наши генералы — «ни шагу назад, стоим до последнего солдата» — к сожалению, мы понесли определенные потери, которых можно было бы избежать», — заявил Ширшин.

Украинский офицер добавил, что его 47-я механизированная бригада при этом находилась в крайне тяжелом положении и едва не попала в полное окружение. При этом Ширшин обвинил своих коллег из других подразделений в развале фронта.

До этого неудачи ВСУ в районе села Прогресс объяснили проблемами с командованием.

В материале уточняется, что речь идет о 31-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее российские бойцы подбили танк Abrams у села Прогресс.