В порт Владивостока вошли два китайских корабля

Корабли «Лунхушань» и «Чжэн Хэ» Военно-морских сил (ВМС) Китая зашли в порт Владивостока с деловым визитом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота России.

«В ходе стоянки кораблей ВМС НОАК во Владивостоке будут проведены совместные спортивные мероприятия с ВМС Вьетнама и ВМФ России, в том числе футбольные и баскетбольные матчи, а также гребля на ялах. Для иностранных моряков запланированы экскурсии по городу и посещение музея ТОФ», — сообщили в пресс-службе флота.

До этого стало известно, что два корабля китайских Военно-морских сил (ВМС НОАК) «Лунхушань» и «Чжэн Хэ» примут участие в праздновании Дня Военно-морского флота России во Владивостоке.

Уточняется, что «Лунхушань» является транспортно-десантным кораблем класса Юйчжао водоизмещением 25 тыс. тонн — он вступил в строй в 2018 году. Вместе с ним в параде примет участие учебный корабль «Чжэн Хэ», дальность плавания которого составляет 11 тысяч морских миль.

Ранее в Петербурге состоялась первая репетиция парада ко Дню ВМФ.