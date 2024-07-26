Израильский посол заявил, что его страна не пойдет на переговоры с Ираном

На данный момент переговоры между Израилем и Ираном невозможны. Об этом сообщила израильский посол в России Симона Гальперин в интервью газете «Известия».

«Вопрос о переговорах с Ираном сейчас не стоит», — отметила она.

Отношения между Ираном и Израилем значительно ухудшились в апреле 2024 года. 1 апреля израильские ВВС нанесли удар по иранскому консульству в Дамаске, в результате которого жертвами стали пять офицеров и два генерала Корпуса стражей исламской революции (элитного подразделения Вооруженных сил Ирана).

В ответ на израильскую атаку 13 апреля Тегеран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, утверждая, что целями были исключительно военные объекты. Армия обороны Израиля сообщила, что сбила 99% атакующих снарядов, при этом в перехвате ракет и беспилотников ей помогали Великобритания, США и Франция.

Во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США его оппоненты использовали насекомых и сработавшую пожарную сигнализацию в его гостинице. На опубликованных в соцсетях видео видно, как личинки и кузнечики находятся в коридоре отеля, а также насекомые на столе в конференц-зале, где выставлены флаги Израиля и США. В другом фрагменте слышно, как по громкой связи передают сообщение о пожаре под звуки сирены.

Сам израильский премьер назвал протестующих против его выступления в конгрессе «идиотами Ирана».

Ранее Макрон обратился к Нетаньяху из-за планирования Израилем операции против «Хезболлы».