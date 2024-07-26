На западе Ирака атакована авиабаза США

Официальный представитель Пентагона заявил, что по территории вблизи авиабазы Айн-аль-Асад в Ираке был нанесен удар, однако американские военные в результате этой атаки не пострадали. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, удар был совершен по территории за пределами базы. В текущий момент у ведомства нет информации о том, сколько и какие снаряды были выпущены.

В ноябре прошлого года беспилотник атаковал военную базу США Харир в провинции Эрбиль. Тогда менее чем за три недели американские базы в Ираке и Сирии подверглись обстрелам как минимум 41 раз. В Пентагоне подчеркнули, что действия США в регионе — это самооборона, а страна не стремится к обострению на Ближнем Востоке.

До этого сообщалось, что военная база США, находящаяся на северо-востоке Сирии, подверглась ударам беспилотного летательного аппарата и ракет.

В первой половине февраля американская военная база, расположенная на месторождении нефти «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор в восточной части Сирии, была обстреляна ракетами.

Ранее стало известно, кто несет ответственность за удары по базе США.