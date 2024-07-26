Компания Raytheon получила контракт на производство зенитных ракет на миллиарды долларов

Агентство по противоракетной обороне США подписало контракт с одним из своих основных подрядчиков, компанией Raytheon Technologies, на сумму 1,94 миллиарда долларов для производства управляемых зенитных ракет SM-3 семейства «Стандарт». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американское военное ведомство.

По информации Пентагона, Raytheon Technologies, расположенная в Таксоне, штат Аризона, получила контракт с фиксированной ценой на сумму 1 944 082 765 долларов. Эти ракеты будут производиться и собираться для нужд правительства США и министерства обороны Японии в рамках программы зарубежных военных продаж.

Производство ракет планируется для последующей поставки в Японию, которая является одним из ближайших союзников США в Азии. Работы будут выполняться в штатах Аризона и Алабама, а завершение проекта ожидается в феврале 2031 года.

Такие ракеты используются Военно-морскими силами США для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности в рамках системы противоракетной обороны Aegis.

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