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Стало известно, как поставки F-16 отразятся на жителях Украины

Interia: жители Украины могут оказаться в опасности из-за поставок F-16

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Global Look Press

Возможное размещение западных истребителей F-16 на аэродроме в городе Староконстантинове, расположенном в Хмельницкой области Украины, сделает населенный пункт одной из основных целей для ударов российских войск. Об этом пишет Interia.

По информации портала, авиабаза Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Староконстантинове находится прямо рядом с жилыми кварталами. Из-за этого город неоднократно подвергался атакам со стороны Вооруженных сил РФ.

«Жители опасаются, что прибытие F-16, если они будут базироваться на соседнем аэродроме, увеличит интенсивность бомбардировок», — подчеркнули авторы материала.

В то же время журналисты обратили внимание, что Киев официально не называл места размещения истребителей. Но, как рассказали неназванные источники в военно-промышленных комплексах (ВПК) западных стран, аэродром в Староконстантинове рассматривается как одна из лучших локаций для базирования F-16. В том числе благодаря наличию бетонных ангаров, которые остались еще со времен СССР.

12 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что до конца лета Украина получит около 24 истребителей F-16. При этом руководство страны просило у зарубежных партнеров не менее 300 воздушных судов.

Ранее Бельгия решила ввести ряд ограничений на использование ее F-16 на Украине.

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