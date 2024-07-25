Раненый российский разведчик ампутировал себе руку, чтобы выжить

Раненый разведчик Вооруженных сил (ВС) России ампутировал себе руку, чтобы выжить, и добрался до медиков. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Донбассе».

По словам журналистов, под Часовым Яром военный наступил на противопехотную мину. После взрыва он упал и задел еще одну мину. Когда пришли его сослуживцы, он попросил ампутировать наполовину оторванную руку, но они отказались.

Тогда разведчик сделал это сам с помощью ножниц из аптечки. Затем боец добрался до медиков, которые отвезли его к полевым хирургам. Мужчину спасли, несмотря на многочисленные ранения.

В мае сообщалось, что российский солдат из Республики Дагестан рядовой Гаджимурад Казанбиев раненым провел 21 день в блиндаже в зоне специальной военной операции (СВО) и выжил. Отмечается, что в феврале 2024 года мужчина попал под обстрел беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Военный получил ранение, но товарищам Казанбиева не удалось эвакуировать его с поля боя.

Ранее российские солдаты 28 дней провели в окружении ВСУ на территории ДНР.