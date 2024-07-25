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В Германии заявили о постоянном продвижении войск РФ на СВО

Welt: ВС РФ ежедневно продвигаются вперед в Донбассе

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы РФ активно продвигаются вперед и почти ежедневно берут под контроль новые населенные пункты в зоне спецоперации. Об этом заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.

«Русским почти каждый день удается там занимать новые места, маленькие деревни и продвигаться на запад», — сообщил он.

По словам Ваннера, Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в тяжелой ситуации в Донбассе, а российская армия продолжает оказывать сильное давление. Журналист отметил, что ВСУ больше не могут сдерживать напор ВС РФ.

В конце мая капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что армия России увеличила темп наступления и начала почти ежедневно брать под контроль новые населенные пункты из-за того, что ВСУ были вынуждены перебросить все резервы в Харьковскую область, ослабив тем самым оборону на других направлениях.

В середине июля немецкий телеканал N-TV сообщал, что ВСУ не могут начать наступление на позиции ВС РФ, поскольку российская армия медленно и уверенно продвигается на Запад. Эта стратегия предполагает, что украинским военнослужащим не хватит сил на контрнаступление, считают эксперты.

Ранее в Германии рассказали, как тактика ВС РФ истощила Украину.

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Операция на Украине
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