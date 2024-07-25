Главком ВСУ Александр Сырский «начинает понимать», что российскую армию со всем ее вооружением и оснащением «не удастся остановить». Такое мнение в эфире YouTube-канала Duran выразил британский военный эксперт Александр Меркурис.

По его словам, Россия значительно превосходит Украину по числу дронов. При этом российские беспилотники становятся все более эффективными, в то время как украинские БПЛА им существенно уступают из-за российской радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Очевидно, что эту лавину из техники не остановить, и Сырский об этом знает», — полагает аналитик.

Меркурис отметил, что, несмотря на большие потери украинской армии, на Западе остаются высокопоставленные чиновники, которые обманывают себя и продолжают верить в возможность перелома ситуации в пользу Киева.

До этого британский эксперт заявил, что российские военные нанесут поражение Украине в конфликте. Он отметил, что текущие события невозможно просто изменить, и напомнил, что западные СМИ периодически выпускают статьи о том, что Запад никак не сможет изменить эту ситуацию.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.