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ВС РФ отразили атаку трех бригад ВСУ в районе Волчанска

Минобороны: ВС РФ ударили по трем украинским бригадам в Харьковской области

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Вооруженные силы (ВС) России отразили атаку трех бригад украинской армии в районе населенного пункта Волчанск в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.

«Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что боевые действия велись в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Липцы, а также в Старице и Шестаково Харьковской области.

Кроме того, во время выполнения боевых задач были отражены шесть контратак формирований 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Потери противника составили до 235 военнослужащих. Кроме того, российская армия уничтожила четыре автомобиля, 152-миллиметровое орудие Д-20, 122-миллиметровая гаубица Д-30, 105-миллиметровое орудие М101 американского производства, а также станция радиоэлектронной разведки «Хортица-М».

До этого российские войска нанесли удар ракетами «Искандер» по бронетанковому заводу в Харькове. Минобороны РФ опубликовало кадры нанесения ударов.

Ранее ВС РФ уничтожили американский танк Abrams в ДНР.

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