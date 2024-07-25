Дрон ВСУ взорвался на участке частного дома в Белгородской области

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали поселок Борисовка в Борисовском районе Белгородской области. О последствиях атаки в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы области, один из беспилотников подорвался на парковку социального учреждения, повредив три машины. Другой дрон сдетонировал на участке частного дома, в результате чего забор, а также окна и фасад здания получили повреждения.

По предварительной информации, никто не пострадал.

До этого украинские войска нанесли удары по ряду населенных пунктов, расположенных в Шебекинском городском округе Белгородской области. Одной из целей бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало село Вознесеновка. В результате атаки беспилотника в населенном пункте был поврежден автобус. У транспортного средства оказались выбиты боковые и лобовое стекла, а также посечен кузов.

Ранее сообщалось, что в Курске обломки БПЛА упали рядом с детским садом.