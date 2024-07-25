Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Осужденный за контрабанду наркотиков россиянин просится на СВО

MK.RU: контрабандист кокаина через посольство РФ в Аргентине просится на СВО

close
100%
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Организатор контрабанды кокаина через посольство России в Аргентине Андрей Ковальчук попросил направить его в зону СВО. Об этом сообщает Ева Меркачева для MK.RU.

По информации Меркачевой, у Ковальчука во Владимирской колонии №6 возникли некоторые проблемы. Ему запрещено общаться по телефону даже со своим адвокатом. Срок отбывания наказания для Ковальчука составляет 18 лет, у арестанта имеются проблемы со здоровьем, и он не уверен, что доживет до конца срока.

«Он рассчитывает либо на кассационную жалобу, либо на отправку в зону СВО. Однако осужденный является одновременно гражданином России и Германии, поэтому заключение контракта с Минобороны практически невозможно. В связи с этим Ковальчук рассчитывает попасть на спецоперацию через ЧВК», — говорится в материале.

Всего по делу о контрабанде кокаина через российское посольство в Аргентине были осуждены четыре человека.

Ранее лидер забайкальской ОПГ Ведерников уехал на СВО после 13 лет в тюрьме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами