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Французский журналист исключил возможность контрнаступления ВСУ в скором времени

Monde: ВСУ не смогут начать полномасштабное контрнаступление в ближайшие месяцы

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Полномасштабное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшие несколько месяцев не ожидается. Об этом в статье для французской газеты Monde написал журналист Эммануэль Гриншпан.

Недавно корреспондент лично посетил Украину и оценил обстановку в стране. Он рассказал, что в настоящее время украинские войска обороняются на всех направлениях боевых действий.

«О полномасштабном контрнаступлении в ближайшие месяцы не может быть и речи. Нет достаточно <...> боеприпасов и техники», — подчеркнул автор материала.

Вместе с этим Гриншпан обратил внимание на нехватку обученных солдат в рядах ВСУ. В первую очередь это касается членов штурмовых отрядов.

При этом в публикации приводятся слова неназванного источника, который заявил о возобновлении поставок западных снарядов на Украину. Тем не менее Киев получает от зарубежных партнеров недостаточно боеприпасов, уточнил он.

24 июля аналитик и бывший украинский солдат Виктор Коваленко сообщил, что желание Киева вернуть утраченные территории постепенно ослабевает. По мнению эксперта, это может происходить из-за истощения Украины и «тяжелых потерь».

Ранее Украине предрекли провал в случае начала нового контрнаступления.

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