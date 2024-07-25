Украинский дрон повредил автобус в одном из сел Белгородской области

Украинские военнослужащие нанесли удары по ряду населенных пунктов, расположенных в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что одной из целей бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало село Вознесеновка. В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в населенном пункте был поврежден автобус. У транспортного средства оказались выбиты боковые и лобовое стекла, а также посечен кузов.

«Еще один дрон атаковал частное домовладение в селе Муром. В доме пробита крыша», — добавил глава субъекта.

По словам Гладкова, никто из мирных граждан не пострадал.

Утром 25 июля украинские солдаты обстреляли белгородский город Шебекино. Из-за этого трое местных жителей получили ранения.

Одного из пострадавших мужчин спасти не удалось, рассказал губернатор области. Еще двоих человек доставили в Шебекинскую центральную районную больницу и после оказания необходимой медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее в Белгородской области беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство рядом с жилым домом.