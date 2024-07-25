ВС РФ уничтожили склад ВСУ

Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ уничтожили склад горюче-смазочных материалов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также были уничтожены до пяти боевых машин пехоты (БМП) Bradley на площадке c иностранной военной техникой и пункт базирования безэкипажных катеров.

Кроме того, было нанесено поражение ремонтно-восстановительным цехам бронетанкового и кузнечно-механического заводов, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 104 районах.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Киевской области поражены склады, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) хранят ракеты большой дальности и, возможно, снаряды с обедненным ураном. Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские военные уничтожили пункт управления ВСУ.