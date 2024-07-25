Британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran заявил, что российские военные нанесут поражение Украине в конфликте.

«Русские определенно одержат победу в этом конфликте», — сказал он, добавив, что это понимает каждый объективный аналитик.

Он отметил, что текущие события невозможно просто изменить, и напомнил, что западные СМИ периодически выпускают статьи о том, что Запад никак не сможет изменить эту ситуацию.

Также Меркурис полагает, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США лучше скажется на шансы Украины пережить конфликт, чем оппонента из Демократической партии.

До этого Меркурис говорил, что ракетный удар по западным наемникам нанес серьезный ущерб иностранным инструкторам.

24 июля ирландский журналист Чей Боуз сообщил, что главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи ожидает победу России на Украине.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.