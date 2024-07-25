Российская группировка войск «Запад» оборудовала подземный хлебозавод для бойцов на Купянском направлении. Об этом рассказал РИА Новости военнослужащий группировки с позывным «Саратов».

«В связи с продвижением на Купянском участке фронта подразделений группировки войск «Запад» также за подразделениями продвигается и тыловое обеспечение группировки», — рассказал собеседник агентства.

По словам бойца, на фронте появляются новые хлебозаводы, столовые, чтобы своевременно до военнослужащих поступал свежий хлеб, а также различные хлебобулочные изделия и была горячая пища.

Военнослужащий с позывным «Рус» сообщил, что в сутки на подземном хлебозаводе выпекают порядка 900 буханок хлеба. Кроме того, там создается 400 различных булочек для бойцов. После изготовления горячий хлеб отправляют на передовые позиции.

Среди прочего «Саратов» рассказал, что на направлении обустраиваются и банно-прачечные комплексы. Кроме того, строятся полевые храмы. Боец отметил, что все это оборудовано под землей на нескольких метрах и протяженностью также свыше ста метров.

11 июля сообщалось, что офицеры группировки Вооруженных сил Украины, действующей на Купянском направлении, признают успешное продвижение российских войск в некоторых районах.

Ранее российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР.