Взрыв произошел в украинских Сумах

Взрыв произошел в городе Сумы на северо-востоке Украины. Об этом сообщает «Страна.ua».

«О взрыве в Сумах сообщают местные паблики», — пишет издание.

До этого сообщалось о взрыве в подконтрольном Украине Херсоне.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал о том, что четыре удара были нанесены по пригороду Житомира на Украине.

Также подпольщик заявил, что удар нанесен по району железнодорожной станции в городе Смела в Черкасской области Украины.

Еще один удар пришелся по аэродрому в Борисполе Киевской области Украины, произошло несколько взрывов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.