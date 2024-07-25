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В ВСУ рассказали о нежелании новобранцев воевать

RTBF: новобранцы не хотят воевать за Украину, систему мобилизации нужно изменить

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Reuters

На Украине новобранцы не хотят сражаться на фронте. Об этом сообщил бельгийский телеканал RTBF после беседы с украинскими бойцами 49-го стрелкового батальона.

«Просто не хотят. У них была своя жизнь, семья. Почти три года боевых действий выматывают», — сказала командир подразделения Василина.

По ее словам, в начале конфликта в составе батальона были только добровольцы. Добровольцы, подчеркнула Василина, не поступали уже более двух лет. По ее мнению, мобилизация на Украине должна происходить иначе, так как люди, нежелающие воевать, в итоге оказываются бесполезными на фронте.

До этого издание Washington Post сообщало, что украинские мобилизованные не обучены, не снаряжены должным образом и не хотят воевать.

18 мая вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине пограничники со стрельбой задержали группу уклонистов.

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