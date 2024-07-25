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На Западе связали обострение израильского конфликта с ситуацией на Украине

BI: обострение израильского конфликта сильно повлияет на операции ВСУ

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Evgeniy Maloletka/AP

Обострение конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС сильно повлияет на операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за перераспределения военной поддержки. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на военного эксперта.

Собеседник агентства считает, что перенаправление странами Запада поставок артиллерийских снарядов в Израиль заставит Украину уменьшить масштаб своих военных операций. Это в свою очередь увеличит риск для стратегических позиций войск и территорий.

Эксперт предупредил, что союзники Украины не смогут достаточно ее поддерживать из-за малых мощностей производства снарядов для вооружений и боеприпасов, особенно если на другом конце мира начнутся крупные боевые действия.

22 июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что в рядах украинской армии зафиксирован тотальный дефицит зенитных ракет малой дальности.

В начале июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью литовскому агентству ELTA, что Киев испытывает критическую нехватку средств противовоздушной обороны и артиллерийских боеприпасов. По его словам, тактика украинской армии кардинально изменилась за год. Если летом 2023 года, когда ВС РФ штурмовали Клещеевку, основная угроза исходила от артиллерии, то теперь от беспилотников-камикадзе.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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