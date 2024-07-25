Генералу ВСУ в отставке предъявили обвинения в России

Бывшему первому замкомандующего Сил специальных операций ВСУ Сергею Кривоносу и экс-командующему Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Юрию Галушкину предъявлены обвинения в совершении преступлений в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ.

«В результате их преступных действий подконтрольные им военнослужащие осуществили многочисленные обстрелы населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате их действий пострадали более 140 человек, разрушены и повреждены около 190 объектов гражданской инфраструктуры. Сейчас принимаются меры к розыску Кривоноса и Галушкина и их аресту.

До этого Басманный районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего министра Украины Александра Шлапака и командующего войсками оперативного реагирования, генерал-лейтенанта Вооруженных сил республики Игоря Довганя.

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