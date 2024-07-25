Украина перешла к обороне на Соледарском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Соледарском направлении уже не атакуют российские позиции, они перешли к оборонительным действиям. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника штаба бригады «Невский» Добровольческого корпуса в составе группировки войск «Юг» с позывным «Студент», передает ТАСС.

«Сейчас они уже не пытаются атаковать. Судя по всему, не хватает уже для этого сил. Ну и судя по последним перехватам, которые поступают от разведки штаба корпуса, морально-психологическое состояние личного состава бойцов крайне низкое», — сказал он.

По его словам, со стороны украинских войск снизилось количество артиллерийских обстрелов, что может сигнализировать о дефиците снарядов. Однако ВСУ пытаются компенсировать нехватку снарядов активной работой FPV-дронами, добавил офицер.

До этого депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила, что министр обороны Украины Рустем Умеров не знает потребностей ВСУ и не контролирует ситуацию в армии.

Ранее на главкома ВСУ заявили в следственные органы.