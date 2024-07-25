ВСУ обстреляли поселок в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли административный центр Суземского района поселок Суземки в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Чиновник заверил, что люди не пострадали, однако в результате атаки нарушено энергоснабжение.

Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

23 июля Богомаз сообщал, что российские средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Брянской областью.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские военнослужащие обстреляли село Ясные Зори.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.