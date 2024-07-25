Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА Новости, что российские войска улучшили тактическое положение под Купянском.

По словам Марочко, российские войска продвигались северо-восточнее Петропавловки, где заняли высоты.

»[Это позволило] расширить возможности огневого поражения противника, а также увеличить обзор местности без применения оптических приборов и разведывательных БПЛА», — пояснил эксперт.

До этого Марочко сообщал, что российские военные точечным ударом уничтожили иностранных наемников в Харькове.

По его словам, удар был нанесен по населенному пункту. Марочко добавил, что наемники входили в состав инженерных войск.

Также координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что российские войска нанесли удары по силам противовоздушной обороны (ПВО), РЭБ и складам ракет ВСУ в Киевской области.

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