Удар нанесен в районе железнодорожной станции на Украине

Удар нанесен по району железнодорожной станции в городе Смела в Черкасской области Украины. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, удар был в стороне железнодорожной станции Тараса Шевченко. Местные жители сообщили, что удар пришелся на железнодорожный состав с военной техникой.

Лебедев отметил, что техника была затянута брезентом, поэтому точно сказать, что находилось на платформе сложно. Предположительно, там была гусеничная техника, так как видны были траки.

Также Лебедев сообщил, что удар нанесен по аэродрому в Борисполе Киевской области Украины, произошло несколько взрывов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.