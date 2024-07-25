В Хабаровске задержали агента украинской разведки

Житель Хабаровска задержан сотрудниками военной контрразведки за оказание помощи спецслужбам Украины. Об этом со ссылкой на управление ФСБ по Восточному военному округу сообщает информагентство «Хабаровский край сегодня».

39-летнему мужчине предъявлены обвинения в госизмене (ст. 275 УК РФ) и содействии террористической деятельности (ч. 1, ст. 205.1 УК РФ).

По данным следствия, он пытался склонить военнослужащих Хабаровского гарнизона к переходу на сторону Украины и участию в боевых действиях против России. Помимо этого он собирал информацию о командном составе российских войск и военнослужащих, получивших звание Героев России за участие в СВО. С помощью этих сведений украинская разведка могла планировать совершение терактов по образцу случившегося с военкором Владленом Татарским в апреле 2023 года.

В УФСБ отмечают, что задержанный негативно относился к политическому строю России, выступал против проведения специальной военной операции. Он по собственной инициативе вступил в переписку с агентом украинских спецслужб, который связал его с кадровым сотрудником Главного управления разведки Украины. Дальнейшие действия он осуществлял под его контролем, но был разоблачен.

22 июля ФСБ задержала жителя Калужской области, завербованного СБУ благодаря его наркозависимости. От россиянина требовалось наблюдать за ключевыми объектами в России и предоставлять необходимые данные.

Ранее сообщалось, что в Петербурге будут судить мужчину, подозреваемого в работе на СБУ.