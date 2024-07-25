В Харьковской области военнослужащие ВСУ стали стрелять друг по другу

В Харьковской области Украины военнослужащие ВСУ открыли огонь друг по другу, есть погибшие и раненые. Об этом сообщила пресс-служба украинской оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

В публикации отмечается, что стрельба случилась «на почве личных отношений». В результате ЧП пострадали семь человек: трое погибли, четверо получили ранения. После госпитализации медики оценивают состояние раненых как тяжелое.

Причина конфликта не называется. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

24 июля главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию на фронте «очень сложной», так как российские войска атакуют на многих направлениях, включая Харьковскую область. По словам военачальника, у ВС РФ есть значительное преимущество в силах и ресурсах, а военной техники в два-три раза больше, чем у украинцев. Сырский отметил, что с начала конфликта количество танков и бронетранспортеров ВС РФ удвоилось, а артиллерийских систем стало втрое больше.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Одессе произошел конфликт из-за тату с изображением нацистской символики.