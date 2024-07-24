Появились кадры сопровождения Су-27 трех самолетов ВВС Британии

В Telegram-канале министерства обороны РФ опубликовано видео сопровождения российским истребителем Су-27 трех самолетов ВВС Великобритании над акваторией Черного моря.

Соответствующие кадры были сняты из кабины пилотов Су-27. На них показаны перехваченные российским истребителем самолет-разведчик RC-135 и два истребителя Typhoon.

По информации Минобороны, при приближении Су-27 эти британские самолеты развернулись от государственной границы РФ. Российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

21 июля российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Баренцева моря приближающуюся к госгранице РФ групповую воздушную цель. Для недопущения нарушения границы в воздух были подняты истребители МиГ-29 и МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипажи идентифицировали воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков США В-52Н.

При приближении российских истребителей американские самолеты развернулись от госграницы РФ.

Ранее британские и шведские истребители перехватили российские Ил-20 и Су-27 у Швеции.