В командовании ВКС произошли перестановки

Начальник дальней авиации, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш стал заместителем главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Генерал Кобылаш руководил дальней авиацией ВКС России с 2016 года, при этом не прекращая непосредственно боевую работу. В 2018 году Кобылаш стал членом экипажа дальнего ракетоносца Ту-160, который вместе с однотипным бортом совершил беспосадочный перелет с российского аэродрома Оленья на аэродром Майкетия в Венесуэле. Протяженность маршрута составила 10459 км, а продолжительность — 13 часов 15 минут.

На должность Кобылаша заступил генерал-майор Сергей Кувалдин. На вооружении российской дальней авиации стоят такие бомбардировщики-ракетоносцы, как Ту-95 и Ту-160.

До этого истребители-бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ атаковали пункт временной дислокации украинских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО), закрепленной за группировкой «Запад».

Ранее Минобороны РФ показало видео с использованием ФАБ-3000.